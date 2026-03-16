Разград

Семейство възстанови чешма със собствени средства в Дряновец

e-razgrad 16.03.2026

Завърши реконструкцията на голямата изворна чешма в разградското село Дряновец – каза за сайта  „E Razgrad“ г-жа Марина Горбанова .

Инициативата да се възстанови изворната чешма в селото, която беше разкопана до основи и с разбити корита в резултат от иманярски набези, е на съпруга  на госпожа Горбанова –  ветеринарният лекар д-р Тихомир Александров.

Чешмата е изцяло с нов облик и с възстановено водоподаване , нови корита , проточили се надълго в полето и пълни с изворна вода.

Фамилията, която отглежда елитни телета от месодайна порода във фермата си край Дряновец, решила със собствени средства и труд да даде нов живот на чешмата, ползвана от цялото местно население. Майстори, специално наети от ветеринарите, възстановиха съборените тежки дялани камъни и изляха нови корита от бетон. Изворът е с най-студената и бистра вода в региона и със значителен дебит, разказват хората от селото.

Кметът на село Дряновец Атанас Атанасов каза, че фотографии на чешмата, направени преди и след нейното реновиране, ще бъдат съхранени в архива на селото за бъдещите поколения, като  ще са записани и имената на благодетелите, дарили за нейното оживяване.

Шенол Ахмедов

