Селата в общината – с ново улично LED-осветление

Приключва подмяната на уличното осветление във всички 21 населени места на територията на общината – общо 941 нови LED осветителни тела. Това съобщи пред журналисти кметът на Разград Добрин Добрев.

Очаква се това да подобри значително осветеността и да намалят енергийните разходи. „Тъй като подобряването на инфраструктурата по населените места е сред акцентите в управленската ни програма и отчитаме добра практика, и през следващите 2-3 години ще предлагаме в бюджета да се заделят средства, за да може да се подменят на 100% осветителните тела“, заяви Добрин Добрев.

„Приключи процедурата за ремонт на уличната мрежа в областния град и по себата, издадено е решение за определяне на изпълнители в две позиции от обществената поръчка и в следващите дни започват интензивно ремонти на улици, тротоари и паркоместа в цялата община.

Започват и саниранията на блоковете, като процедурите са на различни етапи за различните блокове. Имаме сключени договори, инвестиционни проекти, предстои одобряване. През следващите месеци по 7 от 8-те блока ще започне изпълнение“, допълни кметът.

