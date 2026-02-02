Седмица на волейбола в Разград

Отборите на НПТГ „Шандор Петьофи“с треньор Сашо Панчев спечелиха две шампионски титли при юношите , а при девойките първенец е ГПЧЕ „Екзарх Йосиф.

При момичетата младша възраст първи са ОУ „Н. Й .Вапцаров“ и при момчетата – ОУ от с. Раковски.

УСШ „Руси Бухтев“ организира общинско първенство по волейбол в спортната зала „Лудогорец“ в рамките на „Ученически игри -2026“ . Участваха рекорден брой отбори – 25, които изиграха 32 срещи, което показва, волейболът е популярен и обичан от учениците.

За отбелязване е, че отборите на ОУ “Г.С.Раковски“ от Раковски в малките възрасти 5-7 клас с треньор Али Караахмед играха финал .

При момчетата / 6 отбора / ОУ “ И. С. Тургенев“ спечелиха с 2:1, с което заслужиха купата за първото място. Второто място остана за другия финалист.

В спор за 3-4 място отборът на ОУ „Васил Левски“ победи ОУ “ Н. Икономов“ и спечели купата за третото място.

При момичетата /3 отбора / финалът бе между ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ с. Раковски, който бе спечелен от „вапцаровчетата“ с треньор Калин Кънев.

Купата за третото място остана за отбора на ОУ „В. Левски“.

При девойките 8-10 клас / 2 отбора / на първо място се класира отборът на ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ с треньор Красимир Кръстев, на второ място са момичетата от ПГХТБТ.

При девойките от 11-12 клас /3 отбора/ на първо място е отборът на ПГПЧЕ, а на второ – ПГХТБТ. Третото място е за отбора на ППМГ.

При юношите хегемон бяха отборите на НПТГ „Шандор Петьофи“ с треньор Сашо Панчев, които спечелиха купите за първото място във всички възрасти.

При 8-10 клас /4 отбора / на второ място е отборът на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, на трето е отборът на ПГПЧЕ, а четвърти са ПГХТБТ .

При юношите 11-12 кл. / 6 отбора/ на първо място се класираха волейболистите на НПТГ, второто е за отбора на ППМГ, трети са ПГИ, а четвърто място заеха спортистите на ПГХТБТ.

Срещите преминаха при отлично съдийско ръководство с главен съдия Симеон Тодоров и съдии Деян Маринов и Красимир Кръстев.

Наградите – купи и грамоти връчи Цветан Танев – директор на УСШ.

