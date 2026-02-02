Разград

Седмица на волейбола в Разград

Отборите на НПТГ „Шандор Петьофи“с треньор Сашо Панчев спечелиха две шампионски титли при юношите , а  при девойките първенец  е ГПЧЕ „Екзарх Йосиф.

При момичетата младша възраст  първи са ОУ „Н. Й .Вапцаров“ и при момчетата –  ОУ от  с. Раковски.

УСШ „Руси Бухтев“ организира общинско първенство по волейбол в спортната зала „Лудогорец“  в рамките на „Ученически игри -2026“ .  Участваха рекорден брой отбори – 25, които изиграха 32 срещи,  което показва,  волейболът  е популярен и обичан от учениците.

За отбелязване е, че отборите на ОУ “Г.С.Раковски“ от  Раковски в малките възрасти 5-7 клас с треньор Али Караахмед играха финал .

При момчетата / 6 отбора /   ОУ “ И. С. Тургенев“  спечелиха с 2:1, с което заслужиха купата за първото място.  Второто място остана за другия финалист.

В спор за 3-4 място отборът на ОУ „Васил Левски“ победи ОУ “ Н. Икономов“ и спечели купата за третото място.

При момичетата  /3 отбора /  финалът бе между ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ  с. Раковски, който бе спечелен от „вапцаровчетата“ с треньор Калин Кънев.

Купата за третото място остана за отбора на ОУ „В. Левски“.

При девойките 8-10 клас  / 2 отбора / на първо място се класира отборът на ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ с треньор Красимир Кръстев, на второ място са момичетата от  ПГХТБТ.

При девойките от  11-12 клас  /3 отбора/ на първо място е отборът на ПГПЧЕ, а на второ –  ПГХТБТ.  Третото място е за отбора на  ППМГ.

При юношите хегемон бяха отборите на НПТГ „Шандор Петьофи“ с треньор Сашо Панчев, които спечелиха купите за първото място във всички възрасти.

При 8-10 клас  /4 отбора /  на второ място е отборът на  ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, на трето е  отборът на   ПГПЧЕ,  а четвърти са  ПГХТБТ .

 

При юношите 11-12 кл. / 6 отбора/  на първо място се класираха волейболистите на  НПТГ, второто е за отбора на  ППМГ,  трети са ПГИ,  а четвърто място заеха спортистите на ПГХТБТ.

Срещите преминаха при отлично съдийско ръководство с главен съдия   Симеон Тодоров  и съдии Деян Маринов и Красимир Кръстев.

Наградите – купи и грамоти връчи Цветан Танев – директор на УСШ.

