Седем от жените в състава на Иранския женски национален отбор по футбол приеха предложеното им убежище в Австралия

Иранският женски национален отбор по футбол напусна Австралия без седем от жените в състава си, след протести срещу заминаването им пред летището в Сидни и отчаяни последни усилия на терминала от страна на австралийските служители, които се опитаха да направят всичко възможно, за да са сигурни, че жените са разбрали, че ще им бъде предложено убежище, предаде Асошиейтед прес.

Докато часът на полета наближаваше и футболистките минаваха през проверката за сигурност късно снощи, всяка жена беше отведена настрана, за да се срещне насаме със служители, които чрез преводачи им обясниха, че могат да изберат да не се връщат обратно в Иран.

По-рано общо седем от жените – шест състезателки и член на треньорския щаб – приеха предложените им хуманитарни визи, които им позволяват да останат за постоянно в Австралия. В крайна сметка, след това, което австралийският министър на вътрешните работи Тони Бърк описа като „емоционални срещи“, никоя друга от жените не прие предложеното убежище и отборът отпътува със самолет от Сидни с всички останали футболистки и членове на треньорския щаб.

БТА

