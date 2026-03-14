Северноцентралното държавно предприятие придоби сертификат по доброволната схема SURE-EU

„Северноцентралното държавно предприятие“ (СЦДП) – Габрово придоби сертификат по доброволната схема SURE-EU(Sustainable Resources Verification Scheme,www.sure-system.org), който потвърждава, че добиваната горска биомаса отговаря на строгите европейски критерии за устойчивост, съгласно Директивата за възобновяема енергия (RED III). С този успех предприятието се утвърждава като лидер в прозрачното управление на горските ресурси в България.

Ефектът от получаването на сертификата е комплексен и засяга не само производството, но и преработката на дървесина. Ползвайки дървесина, сертифицирана по стандарта SURE-EU, преработвателите могат да намалят разходите си за закупуване на въглеродни квоти. Придобиването на сертификата е резултат от преминаването на детайлен одит, който проверява целият процес по веригата на доставки – от планирането на сечите до транспортирането на дървесината. С него са сертифицирани стопанства от СЦДП, които попадат в обхвата на Регионална дирекция по горите (РДГ) Русе.

Сертификатът е доказателство, че биомасата, произведена от предприятието, не води до изчерпване на горските екосистеми и се добива по начин, който опазва биологичното разнообразие. Системата гарантира, че всеки тон биомаса има ясен произход, което цели предотвратяване навлизането на незаконно добита дървесина в енергийния сектор. SURE-EU е една от най-признатите схеми в Европа, разработена за улеснение на икономическите оператори при доказване на устойчивостта на твърдите и газообразните горива от биомаса.

С придобиване на сертификат по схемата SURE-EU, Северноцентралното държавно предприятие затвърждава позицията си на пионер в България по отношение на сертификационните процеси в горския сектор. Още през 2013 г. предприятието стана първото изцяло сертифицирано държавно предприятие(FSC® C114137) по международната система за отговорно управление на горите FSC® (Forest Stewardship Council®, www.fsc.org). Новият сертификат SURE-EU допълва тези усилия.

Пресцентър на Северноцентрално държавно предприятие ДП – Габрово

