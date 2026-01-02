Сдружение „ЖАНЕТА“ е подкрепило над 600 деца и семейства в Разградско през изминалата година

Екипът на Сдружение „Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране” (ЖАНЕТА) оказа подкрепа на над 600 деца и семейства, изправени пред бедност, семейни кризи, емоционални трудности и различни форми на насилие през 2025 година, съобщи за БТА председателят на Управителния съвет на неправителствената организация Грациела Ранкова. Тя определи изминалата година като динамична и натоварена за екипа на сдружението, което ежедневно работи в подкрепа на деца и семейства в риск в област Разград.

„В ежедневната си работа ние сме там, където помощта е най-нужна – на децата и семейства в риск. Много от срещите ни започват в трудни и деликатни моменти – с мълчанието на дете, преживяло насилие в семейството или тормоз в училище, или на родители, които не знаят как да се справят с кризисни ситуации. Именно в тези моменти специалистите на „ЖАНЕТА“ изграждат доверие, стъпка по стъпка, за да върнат усещането за сигурност и подкрепа“, заяви Ранкова.

Като особено важна тя определи ролята на мобилните екипи на сдружението, които достигат до деца от уязвими общности и квартали. По думите на Грациела Ранкова на място се разпознават ранните индикатори за риск като пренебрегване, насилие и отпадане от училище, и се прилагат навременни мерки за подкрепа. „Паралелно с пряката работа с деца и родители, организацията инвестира в развитието и устойчивостта на своя екип чрез обучения и супервизии, с убеждението, че качествената помощ започва от добре подготвени специалисти“, отбеляза председателят на разградското сдружение.

Тя припомни, че Сдружение „ЖАНЕТА“ е член на Националната мрежа за децата, откъдето черпи опит и експертиза за подобряване на политиките за защита на детските права. По думите й благодарение на кампанията „Направи магия“ над 500 деца от региона са получили книжки за Коледа, а семейства, ползващи услуги на сдружението, са били подпомогнати със санитарни материали.

През 2025 година успешно приключи и двугодишният проект по Програма „Бъдеще за децата“ – „Подобряване качеството на живот на деца в общините Разград, Исперих, Лозница и Самуил и насърчаване на тяхното социално включване“. Паралелно с това организацията активно работи по проекта INSPIRE – „Силата на гражданските организации в борбата с насилието“.

„През годината сдружението стартира и ново направление в дейността си – работа по проблемите на домашното насилие, включваща подкрепа за жертви и свидетели, както и работа с извършителите“, каза още Грациела Ранкова.

Тя добави, че реализирането на тези дейности е възможно благодарение на подкрепата и партньорството с институциите – Община Разград, Областна администрация, дирекции „Социално подпомагане“ и „Закрила на детето“, Регионалното управление на образованието в Разград, Детската педагогическа стая към полицията, училища, детски градини, както и здравни, правоохранителни и правораздаващи институции. По думите на Ранкова общите усилия и добрата координация са ключови за съвременната защита и подкрепа на децата в риск.

„Работата на „ЖАНЕТА“ е насочена към това да бъде до детето и семейството в най-трудните моменти и да напомня, че насилието и болката не са норма, а сигурната среда е право“, подчерта Грациела Ранкова. Тя допълни, че и през тази година ще бъде връчена ежегодната награда на сдружението „В душата на дете“. С нея се удостояват хора, които не работят пряко с деца, но допринасят за тяхното благополучие.

