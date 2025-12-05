Сводници от Кубрат мамели по интернет с обещание за брак турски граждани в Белгия

Схема за романтични измами е разбита от полицейски служители служители в Кубрат.

Операцията за противодействие на престъпления, свързани с измами и изнудване, е проведена на 4 декември, съобщават от ОД на МВР. След получена оперативна информация и за разкриване на развивана престъпна дейност, са извършени претърсвания на 2 адреса в Кубрат – офис на фирма за парични преводи и частен имот, обитаван от 57-годишна жена и 60-годишен мъж. Двамата в съучастие с други лица извършвали измами по Интернет спрямо турско говорящи граждани на Кралство Белгия.

В хода на образувано досъдебно производство са иззети съотносими към разследването документи, компютърни конфигурации и лаптоп.

Продължава работата по разследване и документиране на престъпната дейност.

/e-Razgrad/

