Светофарите в Разград стават умни – ще регулират циклите на светлинните сигнали според трафика на кръстовищата

15 докладни записки обсъдиха на заседания на постоянните комисии общинските съветници в подготовка на ноемврийската сесия на Общинския съвет в Разград.

Сред предложенията за решения на сесията през ноември е изменение на наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини. С промяната се въвежда електронен прием на децата в първа възрастова група в детските градини.

Актуализация на „Бюджет 2025“ е също сред предложенията за решения. Една от промените във финансовата рамка е свързана с проектиране на светофарни уредби с адаптивно управление чрез видео трафик детектори на кръстовища в Разград на обща стойност 54 600 лв.: бул. „Априлско въстание“ – бул. „Странджа“; бул. „Васил Левски“ – бул. „Княз Борис“; бул. „Васил Левски“ – ул. „Дунав“; бул. „Княз Борис“ – ул. „Добруджа“; бул. „Странджа“ – ул. „Грънчарска“; ул. „Добруджа“ – бул. „Странджа“. Необходимите средства ще са за сметка на планираните от целевата субсидия за капиталови разходи за обект „Контролер за управление на светофарни уредби“ в размер на 53 760 лв. и обект „Паркомати“ в размер на 840 лв.

Другата промяна е свързана с разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2025 г. Променя се името на Скейт парка и става: „Изготвяне на проектна документация във фаза „технически проект“ за обект „Многофункционална спортна площадка за колоездене, БМХ и ролкови спортове, включваща асфалтов трак и зона за МТБ умения“.

Освен предварително внесените докладни Постоянната комисия за младежта, спорта и туризма взе решение десеткратният световен шампион по борба за ветерани Ремзи Реджеб да получи парична премия от 2000 лв., а останалите средства, предвидени в общинския бюджет „за високи спортни резултати” – 1240 лв. – да бъдат използвани за финансово стимулиране на призьорите от класацията „Най-добрите спортисти за 2025 г.”.

/e-Razgrad/

Views: 1370