Светлозар Караджов бе избран за „Цар на виното – реколта 2025 г.“ в чест на празника Трифон Зарезан

С традиционен ритуал „Сдружението на дребните производители на вино“ в Разград за 26 ти пореден път си спретнаха съревнование за определяне на най- хубавите домашни вина от грозде, произведени през 2025 г.

Това се случи в заведението „Капитан Блъд“ в навечерието на големия български празник на лозарите и винарите Трифон Зарезан. Участваха 12 винопроизводители, представили общо 33 вина: бели-10, розе-6 и червени -17. Естествено, червеното вино най- много се произвежда и употребява навсякъде в България, както и в Разград, и производителят на най- доброто се титулува за „Цар на виното за 2025 г.“.

Тази година за такъв се определи Светлозар Караджов с неговите произведени червени вина „Каберне“ и „Мерло“ и заслужи короната на „Царя“.

Условието за участие се спази и при настоящото съревнование: този, който представя вино, задължително се включва в комисията на дегустаторите. А шефовете на комисията и главни отговорници всичко да е перфектно и честно бяха: Янко Киров и Пенко Русев, които са с голям опит през годините. Формулата бе такава, че дори самите производители на различни вина, подведени от многото глътки и вкусни хапки, да не могат / има изключения/ да определят с голяма точност собственото си производство и да му дадат висока оценка.

Ритуалът продължи дълго и краят, когото всички очакваха замаяни от глътките вино, настъпи след 3 часова дегустация. Точно и честно комисията определи победителите до трето място във всяка категория, на които бяха раздадени възпоменателни грамоти . Ето и призьорите:

бяло вино – 1 во място Цоньо Цонев с „Тамянка“, 2 – Стефан Данаилов с „Мускат“, две 3 ти места заеха Петър Димитров и Пенко Русев с „Мускат“,

розе: 1 място – Цоньо Цонев с „Рубин“, 2 – Пенко Русев –„Сира“, 3 – Младен Бобев „Димят“,

червено вино: 1 място- Светлозар Караджов с „Каберне“ и „Мерло“, 2 – Цветан Танев с „Мерло“, 3 – Стефан Данаилов с две вина – „Мерло“ и „Мавруд.

От името на „Сдружението на дребните производители на вино“ в Разград короната му бе сложена от председателя Стефан Данаилов. Щастлив от получаването на короната в 26 годишната история, „Царя“ пожела на производителите на вина и всички граждани на Разград „Да пият умерено любимото вино и да са здрави“.

Здравко Душков

