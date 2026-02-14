Разград

Светлозар Караджов бе избран за „Цар на виното – реколта 2025 г.“ в чест на празника Трифон Зарезан

e-razgrad 14.02.2026

С традиционен ритуал „Сдружението на дребните производители на вино“ в Разград за 26 ти пореден път си спретнаха съревнование за определяне на най- хубавите домашни вина от грозде, произведени през  2025 г.

Това се случи в заведението „Капитан Блъд“  в навечерието на големия български празник на лозарите и винарите Трифон Зарезан.  Участваха 12 винопроизводители, представили общо 33 вина:  бели-10,  розе-6  и  червени -17.  Естествено, червеното вино най- много се произвежда и употребява навсякъде в България, както и в Разград,  и производителят на най- доброто се титулува за „Цар на виното за 2025 г.“.

Тази година за такъв се определи Светлозар Караджов с неговите произведени  червени вина „Каберне“ и „Мерло“  и заслужи короната на „Царя“.

Условието за участие се спази и при настоящото съревнование: този, който представя вино, задължително се включва в комисията на дегустаторите. А шефовете на комисията и главни отговорници всичко да е перфектно и честно бяха:  Янко Киров и Пенко Русев, които са  с голям опит през годините.  Формулата бе такава, че дори самите производители на различни вина, подведени от многото глътки и вкусни хапки, да не могат / има изключения/ да  определят с голяма точност собственото си производство и да му дадат висока оценка.

Ритуалът продължи дълго и краят, когото всички очакваха замаяни от глътките вино, настъпи след 3 часова дегустация. Точно и честно  комисията определи победителите до трето място във всяка категория, на които бяха раздадени възпоменателни грамоти . Ето и призьорите:

бяло вино –  1 во място Цоньо Цонев с „Тамянка“,  2 –  Стефан Данаилов с „Мускат“,  две 3 ти места заеха Петър Димитров и Пенко Русев с „Мускат“,

розе:  1 място – Цоньо Цонев с „Рубин“, 2 –  Пенко Русев –„Сира“,  3 – Младен Бобев „Димят“,

червено вино:  1  място-  Светлозар Караджов с „Каберне“ и „Мерло“,  2 – Цветан Танев с „Мерло“,   3 –  Стефан Данаилов с две вина –  „Мерло“ и „Мавруд.

От името на „Сдружението на дребните производители на вино“ в Разград короната му бе сложена от председателя Стефан Данаилов. Щастлив от получаването на короната в 26 годишната история, „Царя“ пожела на производителите на вина и всички граждани на Разград „Да пият умерено любимото вино и да са здрави“.

 

Здравко Душков

