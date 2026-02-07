Разград

Светкавична реакция на собствениците след наша публикация

e-razgrad 07.02.2026 No Comments
След публикацията ни със заглавие „Огромна ламарина виси от покрива на бившето общежитие на Стария порцелан „,  в която разказахме за това , че огромна ръждива ламарина с дължина на двуетажна сграда се е откъртила от поривите на силния вятър от покрива на бившето общежитие на Стария порцелан в Разград, собствениците на сградата се задействаха. Ламарината беше внимателно свалена на земята и вече не е опасна за хора и автомобили . Както се казва:  „Всичко е добре , когато свършва добре“.
Шенол Ахмедов

