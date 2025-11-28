САЩ спират за постоянно миграцията от страни от третия свят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация ще работи за постоянно преустановяване на миграцията от „държави от третия свят“.

Целта на мярката ще бъде да се позволи на американската система да се възстанови напълно.

Тръмп също така заяви, че неговата администрация ще спре всички федерални помощи и субсидии за онези, които не са граждани на САЩ, допълва Ройтерс.

Той заплаши и да анулира милионите разрешителни за прием на чужденци, отпуснати от правителството на предшественика му Джо Байдън и да експулсира всеки, който не представлява „преимущество за САЩ“, допълва Франс прес.

Тези коментари Тръмп направи, след като афганистанец, дошъл в САЩ по програма за пренастаняване на изложени на риск в Афганистан местни жители, сътрудничили на американците, простреля близо до Белия дом двама военни от Националната гвардия – мъж и жена. Жената почина от раните си, а мъжът е в тежко състояние.

