САЩ спират да обработват молбите за имиграционни визи от 75 държави

Американският президент Доналд Тръмп замразява обработката на молбите на кандидатите за имиграционна виза от 75 държави, съобщи говорител на Държавния департамент, цитиран от Ройтерс.

Преустановяването ще засегне заявленията от страни като Русия и Беларус, както и държави от Южна Америка, като например Бразилия, Колумбия и Уругвай, балкански държави като Босна и Херцеговина и Албания, а също и страни от Южна Азия, сред които Пакистан и Бангладеш. В списъка попадат и много страни от Африка, Близкия изток и Карибския басейн.

Решението влиза в сила от 21 януари, съобщи говорителят.

В дипломатическа грама на Държавния департамент до американските посолства по света се посочва, че ведомството прави „пълен преглед“ на всички политически решения, указания и наредби, за да гарантира „най-високо ниво на проверка и подбор“ на всички кандидати за американски визи. В грамата, изпратена до мисиите на САЩ, се казва, че има индикации, че гражданите на тези държави търсят достъп до американската социална система и помощи.

БТА / съкратена /

