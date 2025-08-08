САЩ дават $50 млн. за ареста на Николас Мадуро

Администрацията на Тръмп предложи награда от 50 милиона долара за информация, която би довела до ареста на президента на Венецуела Николас Мадуро, обвинявайки го, че е „един от най-големите наркотрафиканти в света“.

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди съобщи в Х, че даваната досега награда се удвоява до 50 млн.

Според нея Мадуро е преследван заради сътрудничество с групи като „Трен де Арагуа“ и картела „Синалоа“, „за да разпространяват смъртоносни наркотици и насилие в страната ни“.

Венецуелският външен министър Иван Гил заяви, че новата награда е „жалка“ и я нарече „политическа пропаганда“.

/e-Razgrad/

