Само протестът може да спре атентата срещу честните избори

Пеевски и Борисов искат да накажат протестиращите, които ги свалиха от власт

„Тази нощ в правна комисия мнозинството направи атентат срещу Изборния кодекс, както го направиха през 2022 г. Абсолютно скандално и безобразно. Те предлагат едни скенери, които дори те не знаят как работят. Пеевски и Борисов са възложили на ИТН да свършат мръсната работа. Планът е връщане на хартиената бюлетина – саботаж на изборите, като наказание на протеста, който свали това правителство. Пеевски е бесен на хората, които провалиха неговите планове за 4-годишно грабене. Но хората от протеста няма да са съгласни и са готови да се противопоставят.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов пред журналисти в парламента.

Според Ивайло Мирчев, България е на прага на най-голямата изборна измама в историята. „Призивът ни към Борисов и Пеевски е: веднага оттеглете тези промени. В противен случай, много тежко ще се сблъскат с юмрука на протеста. Единственото разумно, за да се запази и мирът, в някаква степен, е веднага тези промени да бъдат изтеглени и това безумие да бъде спряно. Хората трябва да са в протестна готовност“, категоричен беше Мирчев.

Екип на „Да, България“

