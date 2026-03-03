Самолетът на Роналдо напусна Саудитска Арабия посреднощ

Частният самолет на суперзвездата за 61 млн. паунда напусна Близкия изток и кацна в Мадрид след атака с дронове срещу американското посолство в Рияд, пише „Дейли мейл“.

Рияд, където 41-годишният Роналдо живее с партньорката си Джорджина Родригес и петте си деца, е бил ударен от ирански бомби, докато бойните действия навлизат в четвъртия си ден.

Американското посолство в саудитската столица е било атакувано от два дрона през нощта, а ирански държавни медии твърдят, че командна и щабна сграда в Бахрейн също е била унищожена.

Чуждестранни граждани масово напускат Близкия изток, а информацията за пътуването на самолета на Роналдо до Мадрид се появи онлайн.

Проследяваща платформа показва, че самолетът Bombardier Global Express е извършил почти седемчасовия полет до испанската столица.

Луксозният частен самолет е излетял в 20:00 ч. и е кацнал малко преди 1:00 ч. през нощта. Данните на Flightradar24 сочат, че маршрутът е преминал над Египет и Средиземно море, преди машината да достигне Испания.

През 2024 г. Роналдо продаде своя Gulfstream G200, закупен през 2015 г. за 16 милиона паунда, и инвестира в нов Bombardier Global Express 6500 на внушителната стойност от 61 милиона паунда.

Изцяло черният модел побира до 15 пътници и разполага с няколко отделни помещения – зона за сядане с маси и дивани, апартамент с двойно легло и самостоятелна душ-кабина.

Самолетът е персонализиран с неговото лого, както и със силуета му в характерната поза при отбелязан гол.

