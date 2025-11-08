Самодейци от читалище „Напредък“ в Юпер бяха на празника на Хотанската сарма

Талантливите самодейци към читалище „Напредък“ в Юпер обраха овациите на стотиците гости на празника на Хотанската сарма в село Хотанца.

Над 500 души от Североизточна България и Румъния се насладиха на песните и танците на юперските певци и танцъори. След което дойде ред на участниците да покажат кулинарното си майсторство в приготвянето на сармите.

12 читалища се надпреварваха в шест категории. Жури с председател етнографа Искра Тодорова и любимите готвачки от Hell’s Kitchen Царина и Симона оценяваха майсторството на кулинарите. А голямата изненада беше сарма с морски дарове. Всички участници получиха грамоти и купи за представянето си като завързаха и мили запознанства и приятелства между културните институции.

Шенол АХМЕДОВ

