Ръст на престъпленията, извършени от непълнолетни и малолетни лица, се наблюдава през последните две години на територията на ОДМВР-Разград. Все повече деца под 18 години са уличени в кражби, вандализъм, физическа агресия и деяния, свързани с наркотици. Тази тенденция налага активизиране на превантивната дейност, осъществявана спрямо малолетни и непълнолетни, като особено внимание се обръща на причините, условията и факторите, обуславящи криминалната активност при децата – семейна среда, приятелски кръг, училище и икономическо положение. Предвид динамичната обстановка и зачестилите случаи на употреба на т.нар. „райски газ“ и „вейп“ са изнесени 276 лекции и беседи с цел създаване на модели за безопасно поведение на децата. Други 75 беседи са проведени в сформираните 4 Детски полицейски управления.

През 2025 г. 32 малолетни лица (до 14 години) са извършили 30 противообществени прояви. За сравнение през 2024 г. 39 малолетни лица са извършили 26 противообществени прояви. В тази възрастова група се наблюдава намаление в броя на извършителите на престъпления със 17,9%, но ръст при деянията с 15,38%. В 31% от случаите малолетните са извършили кражби, 21% са случаите на унищожаване или повреждане на чуждо имущество.

През 2025г. 39 непълнолетни лица (14-17 години) са извършили 44 престъпления. За сравнение през 2024 г. 27 непълнолетни лица са извършили 29 престъпления. В тази възрастова група се наблюдава ръст на извършителите с 44,44% и увеличение на проявите, извършени от тях, с 51,72% в сравнение с 2024 г.

32,5% от извършените през 2025 г. престъпления от непълнолетни са кражби, 18% са телесните повреди. През периода три непълнолетни лица са установени като извършители по линия „Наркотици“. Висок е процентът и на престъпленията, съставомерни по чл.216 от НК – унищожаване и повреждане – 17,5%.

През 2025г. 18 малолетни и 11 непълнолетни лица са станали жертва на престъпления. За сравнение през 2024 г. 14 малолетни и 21 непълнолетни са били жертва на престъпления.

В 65.5% от случаите непълнолетните са жертва на престъпления против личността (полови престъпления и телесни повреди).

ОДМВР-Разград напомня, че за деструктивното поведение отговорност носят не само непълнолетните, но и техните родители. Ограничаването на противообществените прояви, извършвани от и спрямо подрастващи, не е задача само на полицията. Общите усилия на институции и семейство са ключови в специфичната превенция на детската престъпност.

ОДМВР Разград

Views: 20