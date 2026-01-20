Румен Радев подава оставка като президент и влиза в битката за парламент

В 19 часа в понеделник президентът Румен Радев сложи край на залаганията дали ще напусне президентството, за да оглави собствен политически проект за предстоящите извънредни парламентарни избори, или ще остане на поста до края на мандата си на държавен глава. „Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България“, каза президентът в обръщението си и обяви, че във вторник ще депозира оставката си пред Конституционния съд (КС). Обръщението му беше направено в присъствието на съветниците и секретарите му, на които той благодари за съвместната им работа. Макар Радев да обяви само оставката си, няма съмнение, че причината за оттеглянето му от президентския пост е включването му с политически проект в предстоящите избори.

Това означава, че мандатът ще бъде довършен от вицепрезидентката Илияна Йотова, която ще трябва да назначи служебния премиер и кабинет и да насрочи датата на предстоящите извънредни парламентарни избори. „За тези 9 години като президент и вицепрезидент доказахме, че можем да работим ефективно в синхрон, когато имаме цел. Убеден съм, че Йотова ще бъде достоен президент“, заяви Радев.

Views: 2