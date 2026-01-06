Ритуалът за спасяване на Богоявленския кръст бе изпълнен и тази година в Разград

29-годишен разградчанин извади Богоявленския кръст от водите на язовир „Пчелина 2“ при осмото поред спазване на ритуала след дългогодишното прекъсване на традицията в Разград. Събитието се проведе на язовир „Пчелина 2“, негови организатори бяха Джипо Джипов, Христофор Илиев, Андрей Андреев и Никола Комаровски. Община Разград оказа съдействие в организацията като осигури спасители, лодка и медицинско обслужване, а заедно с ОДМВР бе ангажирана и с регулиране на безопасното движение в района.

Преди хвърлянето на кръста архиерейският наместник отец Георги Георгиев отслужи водосвет и разясни смисъла на празника Богоявление, а след като кръстът бе спасен, поръси за здраве с осветената вода всички присъстващи, сред които бе и Кметът Добрин Добрев.

14 мъже скочиха за кръста, пръв до него стигна 29-годишният Теодор Пенчев. Той работи в сферата на информационните технологии. За пръв път участва в ритуала на Йордановден. За себе си Теодор Пенчев пожела здраве и щастие, а за всички – Новата година да е успешна, здраве и любов.

Сред първите, които го поздравиха, бе най-възрастният участник в ритуала от възстановяването му – 83-годишният Младен Донев. Той разказа, че за пръв път е скачал за кръста през 1956 г., когато е бил на 13 години.

Тазгодишният спасител на Богоявленския кръст Теодор Пенчев получи дървения кръст и икона на Св. Йоан Кръстител, а от Военно окръжие – Разград – раница. Всички участници в ритуала получиха грамоти и църковни календарчета.

Организаторите на ритуала бяха осигурили за участниците и зрителите на ритуала греяно вино и мезета край огъня до язовира.

