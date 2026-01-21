РИОСВ – Русе обяви регионален конкурс за рисунка за Световния ден на влажните зони

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви конкурс за рисунка по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари. В него могат да се включат ученици от областите Русе, Разград и Силистра, като желаещите следва да изпратят своите рисунки до 20 февруари 2026 г. в екоинспекцията.

Темата на конкурса е „История в рисунка“ и е свързана с фокуса на международната кампания: „Влажните зони и традиционните знания: Честване на културното наследство“. Акцентът тази година е върху ролята на традиционните знания за поддържането на екосистемите на влажните зони и запазването на културната идентичност. Участниците в конкурса следва да представят своя разказ чрез визуално изображение, което може да показва събития, традиции, легенди, личности, символи или сцени от миналото. Историята може да бъде представена като рисунка или серия от изображения.

Условията на конкурса вече са изпратени до Регионалните инспекторати в областните градове и са публикувани на интернет страницата на РИОСВ – Русе: https://riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse

Влажните зони (езера, блата, реки, заливи) са основа за развитието на ранните цивилизации, осигуряващи вода, храна (риба, растения) и плодородна почва, което е довело до земеделие и селищно формиране. Днес те продължават да са критични за вода, хранителни ресурси, да осигуряват защита от наводнения, пречистване на води и смекчаване на климата, подкрепяйки културни и икономически дейности като риболов, туризъм и традиционен поминък, които оформят местните култури. Територията, контролирана от РИОСВ – Русе е богата на влажни зони, голяма част от които представляват острови или заливни зони, неразривно свързани с река Дунав. Освен богата флора и фауна те са жизненоважни за човешкото развитие и културното многообразие.

