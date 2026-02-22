Рибарникът в с. Костанденец преля

На 21.02.2026 г. в 17:10 часа в РСПБЗН-Разград е получено съобщение за преливане на

вода от рибарник в землището на с. Костанденец, общ. Цар Калоян. Преливащият рибарник е с площ около 15 дка. Водоемът е снабден с преливник, отводнителен канал и шибърен кран, с ръчно задействие. В края на отводнителния канал има изградени два сухи обема с много по-ниска денивелация, които да поемат изключително големи водни количества. От тези два резервни обема водата може да се оттече в р. Бели Лом по изграден отводнителен канал. Отводнителният канал и шибърният кран са с голяма пропускливост и за минути водното ниво в рибарника се понижи до нормалното. През изминалата нощ нивото е наблюдавано на всеки кръгъл час. Няма опасност от заливане на пътни участъци, населени места, обработваеми площи или друга инфраструктура.

ОДМВР Разград

