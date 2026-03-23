РЗИ: питейната вода отговаря на стандартите

Качеството на питейната вода в областта е добро, като 99,4 процента от пробите отговарят на стандартите, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Разград. Информацията е изнесена по повод Световния ден на водата, който се отбелязва официално на 22 март от 1993 г. Всяка година в целия свят се организират прояви за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от нейното опазване.

От здравното ведомство посочват, че централното водоснабдяване на 103 населени места в област Разград се осъществява чрез 111 подземни водоизточника, разпределени в 47 водоснабдителни зони. Контролът върху качеството на водата се извършва чрез редовно пробонабиране от 208 пункта по съгласувани графици. Според анализа на РЗИ през 2025 г. в Разградска област са извършени 7 492 изследвания на питейната вода, като 99,4 процента от тях отговарят на нормативните изисквания. Едва 0,6 процента са регистрирали отклонения. Те са свързани с повишено съдържание на нитрати или наличие на микроорганизми като колиформи, ешерихия коли и ентерококи. От здравната инспекция посочват, че при тези случаи не е необходима допълнителна обработка преди консумация.

Проверки са извършени и на шест ведомствени водоснабдителни системи и 13 местни водоизточника. При тях са установени отделни случаи на завишени стойности на нитрати и микробиологични отклонения. Местните чешми, чиито води не отговарят на изискванията, са маркирани с препоръка да бъдат обозначени като негодни за пиене. В област Разград няма регистрирани случаи на заболявания, свързани с влошено качество на питейната вода, нито населени места с режимно водоснабдяване, информират още от РЗИ.

По повод Световния ден на водата на 24 март екипът на здравната инспекция организира образователна среща с ученици от четвърти „а“ клас на Средно училище „Христо Ботев“ в Разград. След информация за значението на водата за живота на планетата, учениците ще разберат къде и как се извършват изследвания на водата, за да бъде тя чиста и безопасна при използване за питейно-битови цели.

БТА

