Рецидивист разбил и откраднал 1400 лева от офис за плащане на сметки в Самуил

Офис „Изипей“ в Самуил е бил разбит през нощта на 14 срещу 15 октомври, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен около 9.00 часа на 15 октомври от 39-годишен служител на фирмата. При огледа на място полицейските служители установили, че входната врата е разбита и са откраднати 1400 лв. Средствата са оборотни пари и монети от вендинг автомат, поставен в офиса. В хода на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия е установено, че съпричастен към извършеното криминално престъпление е 46-годишен мъж от Самуил, криминално проявен за множество кражби и осъждан. Води се досъдебно производство.

/e-Razgrad/

