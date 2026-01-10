Републиканските пътища са почистени и проходими при зимни условия, на терен работят 101 машини, съобщиха от пътната агенция

Републиканските пътища са почистени и проходими при зимни условия. Дейностите по обработката на трасетата продължава, като на терен са 101 снегопочистващи машини, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

С цел превенция пътищата се третират основно против заледяване предвид прогнозите за очаквани интензивни снеговалежи през следващите часове. Пътноподдържащите фирми и областните пътни управления следят непрекъснато метеорологичните прогнози и са в готовност за предприемане на необходимите действия за почистване и обезопасяване на републиканските пътища. Екипите и машините са мобилизирани и при нужда своевременно започват работа по третиране на участъците, допълват от АПИ.

Към момента слаб сняг вали по високите части в областите София, Смолян и Пазарджик. В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по път III-358 Шипково – Рибарица и Троянския проход поради снегопочистване.

За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

