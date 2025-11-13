Ремонтът на Ученическото общежитие отново затваря улицата до него

Заради додставка на соларни панели – част от основния ремонт на Ученическо общежитие, от 10.00 до 12.00 днес ще бъде затворена за движение на пътни превозни средства част от улица „Н.Й.Вапцаров“ в участъка от бул. „Априлско въстание“ до Т-образното кръстовище до сградата на КНСБ.

Временната забрана не важи за автомобили, идващи от бул. „Априлско въстание“ към платения общински паркинг, както и за живущите на бул. „Априлско въстание“№27 и 29, площад „Момина чешма“№10, ул. „Н.Й.Вапцаров“№4 и бул. „България“№17.

/e-Razgrad/

