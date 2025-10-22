Над 2 000 000 лева за ремонтите на улици в Разград и във всички села в общината

Активно текат ремонтите на улици и в Разград, и в останалите 21 населени места от община Разград. Това съобщи на брифинг пред местните медии Добрин Добрев.

Те са по обществената поръчка с обща стойност над 2 милиона лева – средства от общинския бюджет.

На 15 октомври започна ремонтът на ул. „Александър Стамболийски“ – най-мащабният участък сред предвидените за обновяване – 6984 кв. м от платното за движение – в участъка между ул. „Жеравна“ и ул. „Перистър“.

До сега са асфалтирани улиците: „Връх Св. Никола“ – от ул. „Никола Пенев“ до пресечката с „Южен булевард“; „Никола Пенев“ – от ъгъла на блок „Строител“ до ул. „Осогово“; „Осогово“ – от „Никола Пенев“ до „Дончо Сумпаров“; „Дончо Сумпаров“ – от „Осогово“ до „Връх Св. Никола“; „Александър Стамболийски“, „Ангел Кънчев“ в участъка от ул. „Анани Явашев“ до бул. „Княз Борис I“; подходът към общинския пазар до книжарница „Денебола“.

През тази седмица са ремонтирани: ул. „Георги Бенковски“ – от ул. „Анани Явашев“ до ул. „Панайот Волов“, както и ул. „Анани Явашев“ – от ул. „Георги Бенковски“ до ул. „Юрий Венелин“.

Днес се работи по ул. „Камчия“ – около ДГ „Шестте ястребинчета“ – 150 кв.м пред входа и около северната ограда на детската градина. Там ще бъде извършено и повдигане на една шахта.

В четвъртък, петък и събота ще се работи по ул. „Пенчо Славейков“ – от ул. „Дунав“ до ул. „Г.С.Раковски“. Там ще се фрезова, ще се повдигат ревизионни и дъждоприемни шахти, след което ще се положи асфалт. Във връзка с ремонтните дейности в тези три дни – от 23 до 25 октомври включително кметът призова гражданите между 8,00 и 17,00 ч. да не паркират в този участък.

Тази молба се отнася и за ул. „Арда“, която днес се подготвя за ремонт, а утре, четвъртък, ще се асфалтира.

Предстои да започне и ремонтът на една от най-натоварените градски улици – ул. „Марица“ в района на пазара. Поради спецификата и интензивния трафик, по време на ремонта ще се наложи временно затваряне на улицата за движение. Точният период на затваряне ще бъде оповестен предварително. Кметът призова гражданите за разбиране и съдействие, тъй като временните неудобства са запостигане на дългосрочно подобрение на пътната инфраструктура и безопасността на движението.

От 16 октомври започнаха ремонтите на улици и в населените места на община Разград. Първи бяха стартирани дейностите в с. Мортагоново, с полагане на асфалт на 5 улици, и в с. Пороище, с ремонт на 3 улици. Вече приключи асфалтирането и на улици в Радинград и Ушинци, вчера се работеше в Осенец, днес – в Дряновец, следващото село се очаква да е Балкански, а след това и в останалите села от общината.

През настоящата година ремонти ще се извършат на над 70 улици във всички 21 населени места в общината, с обща площ за обновяване над 34 000 кв. м.

