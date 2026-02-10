Регионалният исторически музей – Разград ще се представи на Международното изложение „Ваканция&СПА Експо” 2026

От 12 до 14 февруари Регионалният исторически музей – Разград ще участва в 42-ото поред издание на Международно туристическо изложение „Ваканция&СПА Експо” 2026 г. в Интер Експо Център – София от 12 до 14 февруари .

Над пет поредни години вече музеят се представя с успех в изложението, като популяризира възможностите за туризъм в обектите на музея в Разград и най-ценните артефакти.

„Ваканция&СПА Експо” е най-голямата туристическа борса у нас, организирана от Министерството на туризма. Регионалният исторически музей – Разград ще участва на българския национален щанд с двама представители – Георги Дончев, екскурзовод, и Михаил Маринов – дизайнер. Туристическите обекти в музея ще бъдат презентирани пред туроператори, туристически агенции, общини, музеи.

С брошури и аудиовизуални средства ще бъде представен основният обект – Археологическият резерват Абритус – паметник на културата с национално значение, с постоянната археологическа експозиция, Интерактивен музей, лапидарии на открито.

