Регионалният исторически музей в Разград кани на среща-разговор с писателката и литературоведка Катя Зографова

На 5 март, четвъртък, от 17:30 в къща-музей „Анание Явашов” в Разград ще се състои среща-разговор с Катя Зографова на тема „Жените в историята и културата“, организирана от Регионалния исторически музей.

Всички почитатели на известната писателка и литературна историчка ще могат да задават въпроси и да научат интересни факти от нейната научноизследователска дейност при подготовката и написването на редица биографии на известни български писатели и художници. Самата тя има интересна биография, от която е видно,че нейно призвание, освен книгите, е и музейното дело.

Литературната историчка, литературоведка и писателка е родена е през 1957 г. в Панагюрище. Завършва българска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 1989 г. печели конкурс и започва работа в Националния литературен музей в София. Години наред е директорка на къща-музей „Никола Вапцаров“ (2002 – 2009, 2016 –), а от 2010 до 2016 г. е директор на Националния литературен музей. Има над 600 публикации в печатните медии. Участва с публикации в научноизследователски сборници, съставя и предговаря книги, пише за български писатели и художници.

В нейните книги, посветени на видни български творци, се срещат факти за живота им, каквито няма в други източници. Консултант е на документални филми за Елисавета Багряна, Иван Ненов, Никола Вапцаров, за легендарната кафе-сладкарница „Цар Освободител“. Главен фокус на нейните изследвания е периодът на 20-те -40-те години на ХХ век. Литературовед и автор на редица издания.

Регионалният исторически музей организира срещата с Катя Зографова в навечерието на Осми март, и така подчертава значимия принос на жените в българската история и култура.

