Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” награди своите активни читатели за 2025 г.

Ръководството на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ отличи най-активните си читатели за 2025 година в рамките на две последователни събития, посветени на любовта към книгите и четенето.

Първото събитие се състоя в Детски отдел на библиотеката, където бяха наградени най-изявените млади читатели в различни категории. Отличията бяха връчени от директорът на културната институция инж. Иван Иванов, който поздрави присъстващите и им благодари че през изминалата година са показали изключителна активност, постоянство и интерес към четенето, превръщайки книгата в свой верен спътник, както и са взели участие в разнообразните инициатива на любимата библиотека.

В категория „Най-малък читател” за 2025 г. наградата получи 2-годишната Павлена Даниелова Узунова. Благодарение на мама, Павлена направи своите първи крачки именно в Детски отдел. Възможно най-ранната среща на детето с книгата е от особено значение за възприемането, опознаването и създаването на любов към света на книгите.

В категория „Активен читател” – предучилищна възраст наградата получи Ник Николай Вълев – 6.5 г., който винаги с удоволствие посещава Отдела, в компанията на мама и баба.

В категория „Активен читател” – I–IV клас Детски отдел отличи третокласничката Мая Стоянова Йорданова, която не просто заема книги, а ги преживява – с любопитство, въображение и желание да открива нови светове.

Следващото отличие в категория „Активен читател” – I–IV клас е специално, защото е споделено. То е за третокласничките сестри Сияна и Кристияна Вълчеви, които през изминалата година доказаха, че любовта към книгите може да се преживява заедно.

В категория „Активно четящо семейство” културната институция удостои с признание 3-годишният Преслав Руменов Петков и неговото семейство. Родители и дете заедно доказаха, че книгата може да бъде повод за споделено време, разговори и вдъхновение.

За първа година Детски отдел номинира група от детстката градина.

В категория „Най-изявена и четяща група от ДГ” честта да дадат пример на останалите имат възпитаниците от група „Маргаритка” към ДГ „Зорница” с педагог Невена Карадимова. Те не просто ни посещават редовно — те превърнаха Детски отдел в познато и любимо място още преди да могат да четат самостоятелно. А това е може би най-ценното начало, което можем да дадем.

Особено сме горди, че и тази година номинираме училищен клас.

В категорията „Най -активно четящ и изявен клас” отличаваме

II „б” клас към ОУ ”Ив.С.Тургенев” – с класен ръководител Емилия Спасова. Един клас, който винаги кипи от идеи. Това е клас, в който книгите не стоят затворени по рафтовете, а се обсъждат, споделят и превръщат в теми за разговор. Клас, който чете, но и действа – участва в инициативи, задава въпроси, включва се активно и оставя следа във всяко наше събитие.

Втората част от инициативата продължи в централната сграда на библиотеката, където бяха отличени активните читатели сред възрастната аудитория. Те получиха признание за своята ангажираност, читателска култура и принос към утвърждаването на библиотеката като важно културно и образователно средище.

В категория „Читател на годината” в отдел „Заемна за възрастни” отличието получи Данка Бонева Владева.

В категория „Най – възрастен читател” в отдел „Читалня” културната институция удостои 96-годишният Георги Добрев Петров

В категория „Активен читател” бяха отличени Румяна Иванова Филипова, Светла Матеева Николова и Гинка Атанасова Вичева

В категория „Учене през целия живот” в отдел „Читалня” беше отличен Валентин Колев Йовчев.

В категория „Училище/активни посещения” наградата получиха ученици със СОП към ПГХТБТ „ Мария Кюри” с ръководител Закир Хашимов.

В категория „Отдаденост към четенето” Регионална библиотека отличи Даниела Маринова Маринова.

Всички активни читатели на 2025 г. получиха тържествени грамоти и подаръчен ваучер за книжарница, с който да продължат своето пътешествие в света на книгите.

Припомняме, че настоящата инициатива е традиционна за Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ и има за цел да насърчава четенето, да изрази благодарност към лоялните си читатели и да подчертае ролята на библиотеката като място за знание, общуване и духовно развитие за хора от всички възрасти.

