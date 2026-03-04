Регионален исторически музей – Разград представя изложба на открито „Стопанската модернизация на Разград през XIX и XX век”

Регионален исторически музей – Разград представя за шеста поредна година фотоизложба на открито, която припомня исторически моменти, оставили трайна диря в развитието на Разград и на Лудогорието като цяло. По традиция тя е разположена в пространството до Панчоолу моста – знаково място за популяризиране на културното наследство на града, където се срещат минало и съвремие.

Тази година изложбата е на тема „Стопанската модернизация на Разград през XIX и XX век”. На таблата в 24 фотоса по-конкретно е обхванат периодът от края на 19 и през целия 20 век. Снимките са от фонда на Регионалния исторически музей, а оформлението на експозицията е дело на дизайнера Михаил Маринов. На националния празник 3 март разградчани имаха възможност да разгледат изложбата и да обогатят информацията си за стопанското развитие на града .

На фотосите разградчани могат да проследят как са се зародили и развивали банковото дело в града, железопътният транспорт,търговията, промишлените предприятия, хотелиерството. Почитателите на фотодокументалистиката могат да видят моменти от откриване на хотелите в града. Знаменателният за разградчани момент – откриването на хотел „Разград”, който е акцент в архитектурния облик на града, предизвиква много емоции и спомени у всеки минувач,спрял се да разгледа фотосите. За поколенията е останал и фотос от откриването също и на хотел „Абритус” – друга емблематична разградска сграда.

Специално място в експозицията е отделено на фотографии от структуроопределящите промишлени разградски предприятия,на първо място „Антибиотик”. Преедставени са и обекти на разградски търговци, на занаятчийското сдружение и други.

Фотосите припомнят и за големия магазин „Орел” в центъра на града, който години наред бе най-големият обект в Лудогорието за покупки на облекло от български производители. Изложбата буди у разградчани много емоции – гордост от успешното развитие на любимия град през десетилетията, възкресява спомени от личното участие и присъствие на събития, свързани със стопанската модернизация на града, и поражда удовлетворение, че всеки разградчанин е дал нещо със собствени сили за Разград.

Изложбата ще остане цяла година в пространството до Панчоолу моста, за да могат повече граждани и гости да научат на какви етапи се е осъвременявал стопанският живот в Разград.

От 2020 г. Досега, Регионалният исторически музей е представил пред разградчани на същото място експозиции на няколко теми: Панчоолу мост, развитието на образователното дело, ГПЧЕ, „С Разград в сърцата” „Пътешествие във времето”. Така музеят очертава многостранния образ на Разград през десетилетията и предава на днешните поколения историческата памет за събития факти.

