Районното мюфтийство се включва в националната кампания „Седмица на сираците“

Районното мюфтийство в Разград ще се включи в XIII национална кампания в подкрепа на деца без родители „Седмица на сираците“.

По традиция тя се провежда през първата седмица на ноември, но заради ремонта на новата сграда на ВИИ и ДУ – София, тази година ще бъде във втората седмица на месеца. Инициативата включва редица активности като лекции и благотворителни базари. Средствата, събрани при организирането им, постъпват в специален фонд. Чрез него деца до 16-годишна възраст, които са загубили своите родители, получават месечна помощ в размер на 90 лв., или 1080 лв. годишно. През месец Рамазан сираците получават и надбавка в размер на 90 лв. Към настоящия момент, с общите усилия на институцията и вярващите, мюсюлманското изповедание подпомага 626 деца.

„Наред с финансовата помощ организираме и редица срещи с тях като израз и на моралната подкрепа, която могат да получат. Никой не може да заеме мястото на бащите ни, но с тази подкрепа посланието ни към най-уязвимите деца е, че те не са сами – имат братя и сестри, които ги обичат, подкрепят и се молят за тях, за достигнат задоволството на Аллах“, разказват организаторите.

Шенол АХМЕДОВ

Views: 7