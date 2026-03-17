Разностранни таланти показаха потребителите на социални услуги в Община Разград в Деня на социалната работа

В празничен концерт за Световния ден на социалната работа потребителите на социални услуги в Община Разград показаха своите разностранни таланти и с изпълненията си поздравиха хората, които се грижат за тях. Събитието е традиционно и се организира от Община Разград в деня, който се отбелязва на всеки трети вторник от месец март.

Официални гости на събитието в ресторант „Лес“ днес бяха: Кметът Добрин Добрев, председателят на Общинския съвет Галина Георгиева, областният управител Огнян Обрешков, заместник-кметовете Полина Иванова, Елка Неделчева и Хабибе Расим.

В приветствието си към социалните работници Кметът Добрин Добрев заяви, че с 20-те социални услуги и над 2000 потребители, които ежедневно усещат подкрепа, Община Разград е една от най-социално отговорните общини в България. По думите му това се случва както благодарение на ангажимента на общинското ръководство към тази сфера, така и на социалните работници от всички услуги, които се развиват в общината. „Ние инвестираме и ще продължаваме да инвестираме в търсенето на нови услуги, които да показват грижата на държавата и общината за хората от общността, но не само в търсенето на новите услуги, а и в развиването и подобряване на материално-техническата база и всичко което е нужно, за да може вие да се чувствате по-добре като предоставяте тези услуги на нашите съграждани“ – каза Кметът Добрин Добрев. Той изтъкна важността на социалната работа за обществото. „Вие правите така, че цялата наша общност да бъде по-солидарна, по-загрижена, по-добра и по-отговорна“ – допълни той. Кметът Добрин Добрев изказа искрена благодарност за мисията, която изпълняват социалните работници и импожела да са здрави, все така целеустремени и да знаят, че обществото се опира на хора като тях.

Приветствие към социалните работници отправи и областният управител Огнян Обрешков.

Официалните гости и всички присъстващи аплодираха песните, танците и стиховете, изпълнени от потребители от социалните услуги.

Празникът завърши с почерка с торта с логото на празника, която бе подарък от Кмета на Община Разград Добрин Добрев.

В програмата за отбелязване на Деня на социалната работа е включено още едно събитие. В 10,30 ч. на 18 март, сряда, в градинката до Часовниковата кула ще бъде украсено дърво с детелинки – символът на празника. Събитието е под надслов „Дари доброта!“. То ще завърши с подреждане на всички участници във форма на детелина, фигурата ще бъде заснета с дрон.

Пресцентър на Общината

