Разкриха „студио“ за изтезаване на животни, задържани са мъж и жена

Мъж и жена са задържани при акцияна Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) в свищовското село Царевец по подозрение, че са изтезавали животни, заснемали насилието и са продавали видеозаписите, съобщиха разследващи, цитирани от Нова телевизия.

Според информация от разследването, издевателствата са извършвани в сайвант и гараж, които били преустроени във филмово студио. Източници, пожелали анонимност, потвърдиха, че помещенията са били специално оборудвани за заснемане на видеата.

Филмирането на изтезанията се е извършвало в бащината къща на53-годишния Детелин Аврамов. Все още не е ясно от кога датира престъпната дейност, но по данни на прокуратурата задържаните са действали в продължение на 2 до 3 години.

По време на съвместната операция на ГДБОП и международни служби в имота са открити кожени костюми и уреди за мъчения на животни. Освен Аврамов е задържана и 53-годишна жена, за която има подозрения, че е участвала заедно с него в издевателствата.

От прокуратурата потвърдиха, че е образувано досъдебно производство по случая. Очаква се утре на двамата да бъдат повдигнати обвинения и да им бъдат наложени мерки за неотклонение, включително задържане за срок до 72 часа.

Интернет

Views: 64