Разкриха още двама менте пенсионери

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОД на МВР-Разград са установили поредните лица, използвали фалшиво експертно решение на ТЕЛК, за да получават инвалидни пенсии, съобщиха от полицията.

От месец януари 2011 г. до настоящия момент 70-годишен мъж от царкалоянското село Езерче е получил без правно основание парични средства на обща стойност 53 000 лв, представляващи изплатена лична пенсия за инвалидност. Другият случай е на 53-годишен мъж от разградското село Дянково, който от май 2007 г. до момента е присвоил 39 000 лв под формата на лична пенсия за инвалидност. По случаите са образувани досъдебни производства.

/e-Razgrad/

