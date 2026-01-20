Разкрит е подпалвачът на училището в Ушиници

Разкрит е извършителят на палеж в бившето училище в село Ушинци.

Сигналът за пожара бе подаден около 03.00 часа на 18 януари от 50-

годишна жена от селото. Пламъците унищожиха сграда около 150 кв м,

ползвана за столова в двора на бившето учебно заведение. След

загасянето на пожара от екип на РДПБЗН-Разград, нанесените щети и

причините за възникването му са в процес на изясняване. В хода на

предприетите оперативни действия е установено, че съпричастен към

деянието е 54-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, от

исперихското село Подайва. Води се разследване за престъпление по

чл.331, ал.1 от НК.

