Разкрит е подпалвачът на училището в Ушиници

Разкрит е извършителят на палеж в бившето училище в село Ушинци.
Сигналът за пожара бе подаден около 03.00 часа на 18 януари от 50-
годишна жена от селото. Пламъците унищожиха сграда около 150 кв м,
ползвана за столова в двора на бившето учебно заведение. След
загасянето на пожара от екип на РДПБЗН-Разград, нанесените щети и
причините за възникването му са в процес на изясняване. В хода на
предприетите оперативни действия е установено, че съпричастен към
деянието е 54-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, от
исперихското село Подайва. Води се разследване за престъпление по
чл.331, ал.1 от НК.
