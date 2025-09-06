Разград празнува Деня на Съединението пред Войнишкия паметник на площад „Възраждане”.

Тържественото слово за празника произнесе уредникът в Регионалния исторически музей Виктор Костадинов. Той припомни историческите факти от преди 140 години и значимостта за акта на Съединението между Княжество България и Източна Румелия за развитието на българската държава.

Музикален поздрав към събралите са на площада родолюбиви разградчани отправиха две възпитанички на Музикалната школа „Илия Бърнев”. Ренета Петрова и Йолина Петрова изпълниха любими български песни. Част от програмата бяха и музикантите от Градскиядухов оркестър.



От името на Община Разград венец пред Войнишкия паметник поднесоха кметът Добрин Добрев и председателят на Общинския съвет Галина Георгиева, а цветя – и зам-кметовете Полина Иванова, Елка Неделчева, Зорница Евгениева и Хабибе Расим. Венци и цветя поднесоха и: народните представители Гюнай Хюсмен и Джипо Джипов, областният управител Владимир Димитров, представители на политически сили, културни институции, организации и граждани.

/e-Razgrad/

Views: 0