Разград покори Тасос: Балетната школа грабна „Гран при“ и гледа към Париж

Това не беше просто участие, а истински триумф! Децата от Балетна школа при читалище „Развитие“ – Разград се завърнаха с бляскави отличия от XII Международен фестивал „Разпилени бисери“ на живописния остров Тасос, Гърция, на 25 и 26 септември 2025 г., съобщиха от школата.

Младите таланти от града превърнаха своето представяне в незабравим спектакъл, който плени публиката и журито. След дефилето на всички участници, сцената оживя с танци и песни. Но кулминацията на вечерта, беше запазена именно за разградските балерини. С изпълнението на танца „Една българска роза“ децата не просто представиха хореография, а поднесоха сърдечен подарък на публиката.

Втората вечер донесе още повече вълнение и пълноценно преживяване. Школата, заедно с родители на децата, представи общо шест танца, показвайки дълбочината на таланта и отличното ниво на подготовка.

„Откритие на фестивала“ и „Гран при“ в ръцете на Разград

Усилията, отдадеността и страстта на децата, ръководителите и семействата им бяха възнаградени с впечатляваща колекция от награди. Балетна школа „Развитие – 1869“ беше удостоена с: Грамота за участие; Специална награда „Откритие на фестивала“ – грамота и купа; Награда за приемственост на поколенията – специално отличие, връчено на родителите; Голямата награда – Гран при и ваучер на стойност 500 евро – най-високото признание на фестивала; Официална покана за участие в следващото издание на фестивала през 2026 година в Париж.

Голямата награда и поканата за Париж през 2026 г. не просто гарантират бъдещето на школата, но и дават увереност, че талантите от Разград имат своето достойно място на световната културна карта, категорични са ръкодителките на школата Мария Керчева и Виолета Желязкова Милена Милева.

