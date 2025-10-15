Разград отново се превръща в столица на брейка

За трета поредна година Разград посреща в събота елита сред брейк състезатилите за участието им в Държавното първенство.

Над 100 състезатели от клубове от различни краища на сраната ще се впуснат в оспорвана напревара на сцената на Общинския културен център.

Началото на квалификаците е в 12:00 ч., а финалите са от 18:00 ч. Какво могат ще покажат деца, младежи, жени и мъже на възраст от 6 до над 35 години съобщи на пресконференция в пресклуба на БТА Иван Стоянов – треньор и председател на Спортен брейк клуб Shadows Crew в Разград, който ще се включи с 11 деца и младежи. Брейкърите ще бъдат оценявани от петима български съдии.

Турнирът няма да е само за шампионска титла, в Разградще се определят и квотите за Световното първенство в Токио, което ще се проведе тази година, съобщи и новина Иван Стоянов.

Той и Диана Славова, част от екипа на организаторите, изказаха благодарност на Община Разград и Българската федерация по брейк, съорганизатори на турнира.

Споществователи са състезанието са: „Пилко“ с търговската марка „Лудогорско пиле“, „Биовет“, „Асотекс“, „Фарма тийм“, МАТ, „Млин-97“, Павлин Изворов, Маломир Власов, мандра „Лудогорие“, „Алфахим“, „Алфатрейд“, „Стинг“, „БИМ маркет“ и народният представител Джипо Джипов.

„Идеята ни е събитието да достигне до широка публика, защото поредното държавно първенство в Разград е голям успех. Той се дължи и на родителите, които подкрепят клуба, както и на Центъра за работа с деца, който осигурява залата за тренировки. Досега сме срещали само подкрепа и доброжелателни помощници“, заяви Диана Славова.

„На 18 октомври времето навън може да не е хубаво, но в залата на Общинския културен център ще бъде топло, шумно и цветно. Заповядайте!“. Така Иван Стоянов и Диана Славова поканиха почитателите брейка да споделят спортния празник заедно.

