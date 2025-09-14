Разград отбеляза 80 години организиран баскетбол

Бивши, настоящи и бъдещи баскетболисти се събраха, за да отпразнуват кръглата годишнина на организирания баскетбол в Разград. Треньори, ветерани и настоящи състезатели изпълниха спортна зала „Абритус“, за да си припомнят славните години на баскетбола и за да си пожелаят бъдещи успехи.

Официални гости на събитието бяха кметът Добрин Добрев, зам.-кметът на Община Разград Елка Неделчева, президентът на Българска федерация по баскетбол Георги Глушков, мениджър на национални отбори Христо Христов, Светлин Симеонов – директор дирекция в Областна администрация и експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева.

Поздравителни адреси баскетболен клуб „Лудогорец“ получи от министъра на младежта и спорта Иван Пешев и от Областната администрация, а ПФК “Лудогорец” изпратиха юбилеен плакет по случай празника.

Благодарствени плакети за заслуги в изграждането и развитието на баскетбола бяха връчени от Българска федерация баскетбол на Добрин Добрев, Илиян Йорданов, Димитър Мартинов, Марин Кинов, Николай Ангелов, Стефан Данаилов, Пламен Панчев и други. Благодарствени статуетки с формата на баскетболна топка от името на баскетболната общност в Разград получиха кметът, Георги Глушков, Любомир Лозанов и Козмин Моци.

В поздравителното си слово Добрин Добрев благодари на всички треньори, учители по физкултура, ветерани и спортни деятели за труда и усилията, за създаване и запазване традициите на Разград в баскетбола. Кметът на припомни, че на честването преди пет години сме си пожелали следващата годишнина да се проведе в реновираната спорна зала „Абритус“ и днес това е факт. Той каза, че развитието на спорта в приоритет на общината, за което се работи ежедневно и пожела бъдещи успехи на баскетболистите!

Президентът на БФБ Георги Глушков също поздрави всички присъстващи и увери, че федерацията стои зад клубовете и работи за тяхното благоденствие, като сподели, че вижда много познати лица и очаква бъдещи успехи на разградските отбори в чудесните условия на спортна зала „Абритус“.

Празникът продължи с демонстративен мач на най-малките и по-големи настоящи състезатели от подрастващите отбори, а кулминацията беше демонстративен мач между бъдещия мъжки отбор на Разград, който от новия сезон ще премери сили в републиканския шампионат, и бивши баскетболисти, дошли на уважат празника от цяла България. Мачът беше много атрактивен, аслед последната сирена, резултатът беше равен.

В отбелязване на годишнината с танцови изпълнения се включиха Градският мажоретен състав и Танцовата формация „Феникс“ към Център за работа с деца.

Във фоайето на залата беше открит кът на славата, който показва много от значимите купи, спечелени през годините, с празно място за бъдещи такива.

Празникът, организиран от Обшина Разград и Баскетболен клуб „Лудогорец“, завърши с обща снимка и пожелание до нови срещи, а всеки, свързан с историята на баскетбола, получи юбилейна тениска и плакет по случай 80 години баскетбол в Разград.

