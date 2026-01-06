Разград отбеляза 178 години от рождението на Христо Ботев

С поднасяне на венци и цветя и с музикално-поетична

програма пред паметника на Христо Ботев в Градския

парк Разград отбеляза 178 години от рождението на

великия поет, публицист и революционер.

„Макар и живял само 28 години, Христо Ботев остава

безсмъртен. Неговият живот ни напомня, че свободата не

е само историческо постижение, а ежедневна отговорност

– към обществото, към истината и към бъдещето. Ботев

живее в епоха на робство, но неговите думи звучат

болезнено актуално и днес. Защото робството, срещу

което той се бори, не е само политическо – то е и духовно.

Робството на страха, на безразличието, на

примирението.“. Това каза пред събралите се край

паметника представители на институции, организации и

граждани Павел Русев – младши експерт в отдел

„Култура, туризъм и международни връзки“ в Община

Разград. Той припомни основни моменти от житейската и

творческа биография на Христо Ботев. „Ботев е и пример

за единство между слово и дело. Днес много хора говорят

за ценности, но малцина са готови да ги защитават.

Христо Ботев не остава само поет на свободата – той я

избира като съдба. Тази негова готовност за саможертва

превръща живота му в морален ориентир, който ни кара

да се замислим: доколко ние самите сме готови да

отстояваме това, в което вярваме?“ – каза още Павел

Русев.

Честването пред паметника продължи с музикално-

поетична програма от ученици от СУ“Христо Ботев“-

Разград. Те изпълниха една от най-популярните творби на

Ботев – „Хайдути“.

Честването завърши с поднасяне на венци и цветя, като

първи поднесоха своята почит представители на

училището, което носи името на поета-революционер –

СУ“Христо Ботев“. След тях венец поднесоха Кметът на

Община Разград Добрин Добрев и председателят на

Общинския съвет Галина Георгиева, а цветя – заместник-

кметовете Полина Иванова, Зорница Евгениева, Елка

Неделчева и Хабибе Расим, както и секретарят на Община

Разград Нели Добрева. Венци и цветя поднесоха

представители на институции, политически сили,

организации и граждани.

След отбелязването на годишнината от рождението на

Ботев ръководството на Община Разград посети храма

„Св. Николай Чудотворец“ по повод християнския

празник Богоявление.

Още снимки вижте на Фейсбук страницата на Община

Views: 35