Разград домакинства  на фестивала „Здравей, Здраве!“

В събота, 25 октомври, за пръв път Разград ще бъде домакин на фестивала „Здравей, Здраве!“, съобщи метът Добрин Добрев.

Инициатива е посветена на здравословния начин на живот във всички негови аспекти: физическо, емоционално, ментално и духовно здраве.

Първият фестивал „Здравей, Здраве!“ е проведен в Пловдив през 2010 г., а впоследствие събитието се разраства и намира своята публика в редица български градове.

Разградското издание се провежда под патронажа на кмета и със съдействието на Община Разград, а се организира от Инициативен комитет, в който участва Ваня Желева – както като физическо лице, така и като представител на Федерацията на жените.

Фестивалът ще е в зала „Филхармония“ със свободен вход и без предварителна регистрация. Всички жители и гости на града са поканени да се включат. Началото е в 10:00 ч. и ще продължи през целия съботен ден.

Във фоайето ще бъде подреден базар за книги и продукти, свързани със здравословния начин на живот, а в залата девет лектори ще представят интересни теми и практики. Сред тях са холистични лекари, преподаватели по йога, по рейки терапия, по ароматерапия, ирисова диагностика и други.

/e-Razgrad/

