Разград възстановява приятелските си отношения с китайския град Янджоу, съобщи кметът Добрин Добрев.

Той обяви, че предстои участие на представители на Община Разград в първата по рода си конференция „Местно сътрудничество за споделено бъдеще“, организирана от Българската национална асоциация „Един пояс, един път“, съвместно с посолството на Китайската народна република у нас, Китайската народна асоциация за приятелство с чужди страни и Националното сдружение на общините. Форумът цели задълбочаване на вече установените 22 побратимени връзки и създаване на нови партньорства.

В рамките на конференцията Община Разград ще подпише договор за побратимяване с град Янджоу, Китай, както и план за сътрудничество 2026–2028 г., с което официално ще се възстановят и надградят приятелските отношения между двата града, започнати преди повече от 20 години.

Като част от дейностите в сферата на международното сътрудничество в началото на август Разград беше посетен от Паскал Перен – фотограф и касиер на Комитета по побратимяване на побратимения на Разград град Шалон-ан-Шампан, Франция, каза още Добрин Добрев. Целта на визитата беше заснемането на кадри, които ще бъдат представени в изложба както в Разград, така и в Шалон.

