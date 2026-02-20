Разградският славей Мартина Матева в предаването „Иде нашенската музика“

На 21 февруари от 13:15 часа в предаването „Иде нашенската музика“ по БНТ 1 зрителите ще могат да видят и чуят сладкопойния славей Мартина Матева.

Радост и гордост донесе Мартина от Класа по вокално майсторство на Музикалната школа, като завоюва престижната награда в Националния фестивал за добруджанска и северняшка песен „Пендара“, който се проведе в курорта Албена през юли 2025, в конкурентна среда от 4000 участници.

Наградата включва: професионален студиен запис с младия северняшки певец Петър Кирилов, участие в култовото предаване в националния ефир по БНТ 1 „Иде нашенската музика“, посветено на съхраняването на българската народна музика.

Изпълнението ѝ ще се излъчи на 21 февруари /събота/ от 13:15 ч.

Мартина, както и другите момичета от Класа по вокално майсторство на г-жа ДетелинаТодорова от МШ „Илия Бърнев“ към НЧ „Развитие 1869“ – Йолина, Ренета и Ема – салауреати не само на този конкурс, но и на много други престижни национални форуми.

Ръководството на Народно читалище „Развитие 1869“ Разград поднася специалниблагодарности към певеца Петър Кирилов, който е творец с мисия и огромно сърце. Не само за прекрасната авторска песен от безценния сборник „Стари песенни съкровища“, но и за това, че дава възможност на млади таланти като Марти да бъдат с него на една сцена. Той е основател и организатор на множество национални конкурси и фестивали в страната и развива активна творческа дейност.

Благодарностите на културната институция са отправени и към именитите добруджански певици Галина Дурмушлийска и Калинка Вълчева, както и към акад. д-р Иван Симеонов – за високата оценка, доверието и подкрепата. Сърдечни благодарности получава и Виктор Йорданов – Кардама, за чудесния аранжимент на песента „Раде ле, моме хубава“, изключителен професионалист в създаването на аранжименти и звукозапис в народната музика. И не на последно място – поздравления и благодарност са отправени към Детелина Тодорова – вокален педагог на Марти, носител на награди за високи педагогически постижения, която с професионализъм и любов, с отдаденост и вдъхновение обучава и насърчава децата в Музикалната школа.

От екипа на Школата благодарят и на всички родители за подкрепата и доверието.

