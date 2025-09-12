Разградският музей участва с експонати от своя фонд в изложбата „Даровете на безсмъртните гети“, открита днес в Историческия музей в Исперих

Изложба „Даровете на безсмъртните гети“ бе открита днес новата „Съкровищница“ в Историческия музей в Исперих.

Тя е по проект „Музейна съкровищница – обновено пространство, съвременни експозиционни решения, споделени знания и културни ценности в приобщаваща музейна среда“, реализиран от Историческия музей в Исперих, с финансовата подкрепа на Министерство на културата и в партньорство с Регионален исторически музей – Разград, Регионален исторически музей – Русе, Център за върхови постижения УНИТе /Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото – Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Експозицията бе открита от директора на музея Теодора Василева, която представи уникалните находки, включени в нея.

Регионалният исторически музей – Разград участва в изложбата с експонати от своя фонд, открити в Могилата с канделабъра в Източния могилен некропол на Археологическия резерват „Сборяново“- инвентар от богато погребение: златни, сребърни и стъклени накити, огледало, предмети, съдове и други.

На церемонията по откриването на изложбата ги представиха археолозите Силвия Анастасова, д-р Владимир Беков и дизайнерът в РИМ-Разград Михаил Маринов.

