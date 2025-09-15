Разградският музей участва в VII фестивал „Древна балканска земя“ в Античния керамичен център край Павликени

Ръководителят на отдел „Административно-стопански” Калина Кърбашева, музейният педагог Христо Христов и доброволецът Николета Петрова от РИМ – Разград представиха част от културно-историческото наследство на Лудогорието на VII фестивал “Древна балканска земя” (Terra Antiqua Balcanica) в Античния керамичен център край Павликени.

Рзградчани разказваха за древния Абритус – град с драматична съдба и едни от най-впечатляващите артефакти в Североизтока, за бита и културата на жителите му, представяха и възможностите за посещения в обектитe на музея: Интерактивния музей, постоянната археологическа експозиция и къщите музеи.

В шатрата посетителите можеха да се пременят и снимат за спомен с римски облекла – граждански и легионерски – с ризници, шлемове и мечове, да си купят сувенири от Абритус, да отпият глътва вино по рецепта от V век и да получат рекламни материали от музея.

Във фестивала участва и Група за исторически и антични възстановки „Първи италийски легион“ – Свищов. Свои произведения показаха майстори-грънчари от различни кътчета на страната и бижутери с ръчно изработени керамични мъниста, висулки и различни украшения.

Още снимки може да видите ТУК.

/e-Razgrad/

Views: 0