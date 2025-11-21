Разградските Вълци се изправят в пряк двубой с Непреклонните от Ямбол

Баскетболните „Вълци“ ще се изправят в неделя от 16.00 ч. срещу Непреклонните от Ямбол, съобщават от клуба.

Мачът в зала „Абритус“ е от редовния сезон на Българската баскетболна лига, „А“ група „Изток“ . Във временното класиране разградчани, водени от треньора Кирил Петров, са на трето място с пет победи и две загуби.

Входът за двубоя е свободен.

От „Вълци-Разград“ благодарят на „Пилко“ с тяхната марка „Лудогорско пиле” и останалите спонсори за подкрепата в подготовката и участието на различните формации в държавните първенства.

