Разградските брейкъри с медали от надпревара в Ямбол

Ямбол бе домакин на третия брейк турнир „До откат 2“ на ББФ, където разградският брейкинг клуб „SHADOWS“ се яви със тринадесет състезателя във възрастови категории от 6 до 18-годишна възраст.

Журираха едни от големите имена в брейк общността: Галин Петков – Байджата, Любослав Ценов – Bboy Effectos и Момчил Петров – Da Monsta. Водещ на събитието бе Валентин Радков, който е по-познат в брейк обществото като BBoy Kozke.

В състезанието взеха участие спортни клубове от цялата страна. Най- голяма конкуренция отново бяха бургаските брейкъри от „Tге Nxt crew“. След оспорвани и тежки битки момчетата и момичетата на „SHADOWS“ постигнаха много добри резултати като се класираха:

6-9 г.- I място- Миа Грънчарова /B-Girl Mia/

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10-12 г.- IV място Гюляй Камбурова / B-Girl Free/

13-15 г.

II място- Савина Георгиева B-girl Savi

III място- Ив Дескова /B-Girl Iv/

IV място- Борислава Генчева /B-Girl Bo/

16-18 г.

III място- Денислава Георгиева /B-Girl Lil diva/

IV място- Виктор Петров

Танцьорите на „SHADOWS“ се подготвят под ръководството на Иван Стоянов. През следващите седмици предстои усилена спортна подготовка за предстоящият турнир от Спортния календар на ББФ в Петрич на 25 септември.

„SHADOWS“ благодари на спонсорите, който повярваха в потенциала на децата: „Пътконсулт“, „Фарма Тийм БГ“ , „Принт Експрес“, „АЛФА ХИМ“ , „САВ-Разград“.

/e-Razgrad/