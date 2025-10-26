Разградска делегация е на посещение в турския град побратим Одунпазаръ

По покана на ръководството на Одунпазаръ официална делегация, водена от кмета на Добрин Добрев, е на посещение в турския град побратим на Разград.

Визитата е по повод провеждането на 10-ия Международен фестивал на стъклото, на който се събират художници, занаятчии, учени и посетители от цял свя. В делегацията са зам.-кметовете Полина Иванова и Хабибе Расим, както и началникът на отдел „Култура, туризъм и международни връзки” Катерина Ганева.

В първия ден от визитата си разградската делегация посети кметството в Одунпазаръ, където се срещна, разговаря и размени протоколни подаръци със зам.-кметовете Фиген Енгин и Аднан Еврен Олчай, както и с общински съветници.

Разградската делегация посети две мултифункционални сгради за култура, клубове по интереси за младежи и възрастни, в които има заделени площи за отдаване под наем на търговски обекти. Бе и в детска градина, дневни центрове за възрастни и пенсионерски клубове по интереси, където се провеждат кръжоци по музика и танци, шиене и готварство. Сред обектите, бе и резидентна грижа с 24 часа – дом за стари хора „Лютфи Юксел“.

През втория ден от визитата разградската делегация посети производствената база на Община Одунпазаръ за производство на бетонови павета за тротоарни настилки. Общината сама произвежда тези изделия, има и богат парк от строителни машини, с което извършва по-голяма част от благоустройствените ремонти. Внушителна е и производствената база на предприятието „Паркове и градини”. Там има дърводелска работилница, железарска и заваръчна работилница, леярна, благодарение на които се произвеждат всички видове паркова мебел – пейки, беседки, кошчета за отпадъци, антипаркинг елементи. Предприятието има и отдели за изработване и ремонт на детски площадки. На голяма територия има разсадник за фиданки и парник и за отглеждане на цветя.

Делегацията от Разград посети и Фестивала на стъклото и видя как творците обработват стъклото с различни техники. Освен стъкло, майсторите обработват и специфичен за областта камък – люлеташ.

В културната програма на визитата бяха и посещения в Музея на стъклото, Музея на дърворезбите, Музея на керамиката, който се помещава в сграда на 1600 години. Делегацията разгледа и Младежкия център.

Кметът Добрин Добрев и останалите членове на делегацията бяха впечатлени от това колко много в Одунпазаръ акцентират на културната и социалната политика и взаимстваха добри практики, които да се приложат в Разград.

/e-Razgrad/

Views: 0