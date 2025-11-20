Разбиха международна мрежа за трафик на културни ценности: Открити са артефакти за над 100 млн. евро

Разбиха международна мрежа за трафик на културни ценности и пране на пари. Открити са артефакти на стойност над 100 млн. евро на черния пазар.

Това съобщи на брифинг Ангел Кънев, заместник-градски прокурор. Той уточни, че това не е цена определа на нормалния пазар.

Някои от тях са придобивани от нелегални разкопки в района на балканските държави, както и в Италия. Други са били закупувани чрез посредници и придобити по нелегален път от граници и археологически обекти. Има артефакти, които са предмет на кражби от музеи от 90-те години насам в различни държави. Няма такива, които да са открити и изнесени от български музеи.

По време на операцията, проведена вчера, е открито злато под формата на монети и инвестиционно злато. Градовете, в които са проведени действия в България са: София, Стара Загора, Варна, Шумен, Плевен, Долни Дъбник, Червен бряг, Нови пазар, Видин, Разград, Харманли, Велико Търново.

„Стойността на тези вещи ни кара да не показваме снимки на всичко, което сме открили“, заяви той. Зам.-главният прокурор уточни, че сред артефактите има такива, които са част от световното и българското културно наследство. Той обяви, че престъпната мрежа е действала над 16 години. „Един такъв казус обичайно се разследва над 10 години. Но целта е да се опази културното наследство и да се върне на държавите по произход“, добави той.

Започват и данъчни проверки на всички обвиняеми лица по българското законодателство, тъй като са притежавали инвестиционно злато за милиони. Тези хора са таргетирали топ колекционерите в света, обяви Ангел Кънев. „Клиентите са колекционирали древноримско, древногръцко, персийско и тракийско наследство“, обяви още той. Регистрираните транзакции, свързани с тази дейност са над 1 млрд. американски долара.

От ГДБОП съобщиха, че за 30 часа са проведени 131 броя претърсвания и са задържани 35 души. Намерени са хиляди културни и исторически ценности, които се увеличават във всеки един момент. Има установени над 50 броя огнестрелни оръжия и взривни вещества. Сред задържани са иманяри, дилъри и международни посредници на най-високо ниво в тази организирана престъпна мрежа.

Операцията, осъществена под надзора на Софийска градска прокуратура, е реализирана в рамките на международна оперативна работна група, координирана от Европол и с водещото участие на ГДБОП. В разследването са участвали и представители на НСлС и ДАНС. Акцията у нас е координирана от координационни центрове в София и в Евроджъст, Хага (Нидерландия). Мащабната международна операция срещу дейността на организирани престъпни групи, свързани с трафик на културни ценности и пране на пари, се е провела в Германия, Италия, Гърция, Франция, Великобритания, Албания и България.

