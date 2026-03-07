Разбиха и окрадоха сграда за свиждане в района на бивше военно поделение в Разград

Сграда за свиждане в района на бивше военно поделение в Разград е била разбита на 6 март. С помощта на техническо средство е строшен катинар на входна врата към ползваната за склад постройка. Задигнати са шест маслени крика, три електромотора, бензинови горелки, колесна кофпомпа и други вещи. Сградата е собственост на Министерство на отбраната. Нанесените при извършената кражба щети са в процес на изясняване. По случая се води досъдебно производство по чл.195, ал.1, т.3 и 4 във връзка с чл.194, ал.1 от НК.

